La Liga'nın en formda iki ekibi karşı karşıya! Villarreal ile Sevilla'nın iddaa oranları...

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VILLARREAL - SEVILLA



Salgın arasından dönüşü 3 galibiyetle yapan Villarreal, bu 3 galibiyeti de 1-0'lık skorla aldı ve yavaş yavaş Avrupa potasına yaklaştı.



Granada deplasmanında cezası nedeniyle oynamayan 97'li stoper Pau Torres kadroya dönüyor, sezonu kapatan Ramiro Funes Mori dışında takımda önemli bir eksik kalmadı...



TD Javier Calleja, hücumdaki alternatiflerini 5 oyuncu değişikliğinin de gelmesiyle oldukça ekonomik kullandı. Gerard Moreno, Santi Cazorla, Paco Alcacer gibi isimler değişerek oynadı.



Sevilla ise derbide Betis'i yenerek salgın arasından dönmüştü, ardından 2 beraberlik aldı. Sonuncusu da şampiyonluk youndaki Barcelona'ya çelmeydi...



TD Julen Lopetegui, orta sahada Fernando Reges, Ever Banega ve Oliver Torres üçlüsünden ikisini tercih edecek. Hücumda ise büyük ihtimalle bir kez daha "Luuk de Jong, Munir El Haddadi ve Lucas Ocampos" maça başlar.



%27'lik kesim Barcelona'ya geçit vermeyen Sevilla'nın formda Villarreal'i yeneceğini düşünüyor...



Santi Cazorla'dan antrenmanda enfes organizasyon! İzleyelim...











