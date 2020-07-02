La Liga'nın lideri Real Madrid, Getafe önünde! Kazanırlarsa iddaa'da...

Bu bir ilandır



REAL MADRID - GETAFE



Ligde son 4 maçta 6 puan bırakan Barcelona'ya kıyasla fire vermeden ilerleyen Real Madrid, an itibariyle 1 maçı eksik ve 1 puan farkla lider durumda bulunuyor.



Hedef, Getafe engelini de sorunsuz atlatıp avantajı iyice ele geçirmek...



TD Zinedine Zidane sıkışık fikstür nedeniyle bazı isimlerde rotasyon yapıyor. Son oynanan Espanyol maçında 90 dakika sahada kalan Marcelo yerine, bu sefer sol bekte Ferland Mendy izleyebiliriz.



Yine aynı maçta kenardan gelen Vinicius Jr. ile Rodrygo'yu da ilk 11'de görebiliriz.



Getafe ise salgın arasından dönüşü Granada yenilgisiyle yapmıştı ancak sonraki 4 maçta yenilgi yüzü görmediler ve 6 puan toplayıp 6. sıraya tırmandılar...



Savunmanın önemli ismi Djene Dakonam cezasını tamamladı, ilk 11'e geri dönecektir. Son 2 maçta 3 gol atıp oldukça formda olan Jaime Mata bir kez daha takımın gol umudu olacaktır.



TD Jose Bordalas'ın sağ açıktaki Peter Etebo ile Allan Nyom arasındaki tercihini maç saati yapması bekleniyor...



Real Madrid ligdeki son 4 maçının 3'ünü gol yemeden kazandı.



İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sında Real Madrid, hem ilk yarıyı önde bitirdi hem de maç sonunu...



%67'lik kesim eflatun-beyazlıların eksik maçını kazanıp Barça ile arasındaki farkı açacağını düşünüyor...



Real Madrid, Getafe maçına böyle hazırlandı...











