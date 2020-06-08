La Liga ve Bundesliga maçları D-Smart ve D-Smart go'da!

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak.
Yayın programı ise şu şekilde:
-ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI
9 HAZİRAN SALI
21.45 Saarbrücken - Leverkusen (SPOR SMART)
10 HAZİRAN ÇARŞAMBA
21.45 Bayern Munih - Frankfurt (SPOR SMART)
-LA LIGA YAYIN PROGRAMI
28.HAFTA
11 HAZİRAN PERŞEMBE
23.00 Sevilla- Real Betis (SPOR SMART)
12 HAZİRAN CUMA
20: 30 Granada- Getafe (SPOR SMART)
23.00 Valencia- Levante (SPOR SMART)
13 HAZİRAN CUMARTESİ
15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)
18.00 Celta- Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)
20: 30 Leganes- Valladolid (SPOR SMART)
23: 00 Mallorca- Barcelona (SPOR SMART)
14 HAZİRAN PAZAR
15: 00 A.Bilbao-A. Madrid (SPOR SMART)
20: 30 R.Madrid- Eibar (SPOR SMART)
23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)
D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;
S-SPORT CANLI MAÇLARI
12 HAZİRAN CUMA
19.30 Dresden - Hamburg (BUNDESLIGA 2)
13 HAZİRAN CUMARTESİ
14.00 Nurnberg - G.Furth (BUNDESLIGA 2)
16.30 Wolfsburg - Freiburg (BUNDESLIGA 1)
14 HAZİRAN PAZAR
14.30 Karlsruhe - Stuttgart (BUNDESLIGA 2)