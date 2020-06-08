La Liga ve Bundesliga maçları D-Smart ve D-Smart go'da!

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak.



Yayın programı ise şu şekilde:



-ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI



9 HAZİRAN SALI



21.45 Saarbrücken - Leverkusen (SPOR SMART)



10 HAZİRAN ÇARŞAMBA



21.45 Bayern Munih - Frankfurt (SPOR SMART)



-LA LIGA YAYIN PROGRAMI



28.HAFTA



11 HAZİRAN PERŞEMBE



23.00 Sevilla- Real Betis (SPOR SMART)



12 HAZİRAN CUMA



20: 30 Granada- Getafe (SPOR SMART)



23.00 Valencia- Levante (SPOR SMART)



13 HAZİRAN CUMARTESİ



15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)



18.00 Celta- Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)



20: 30 Leganes- Valladolid (SPOR SMART)



23: 00 Mallorca- Barcelona (SPOR SMART)



14 HAZİRAN PAZAR



15: 00 A.Bilbao-A. Madrid (SPOR SMART)



20: 30 R.Madrid- Eibar (SPOR SMART)



23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)



D-Smart 78. Kanal S-Sport'ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;



S-SPORT CANLI MAÇLARI



12 HAZİRAN CUMA



19.30 Dresden - Hamburg (BUNDESLIGA 2)



13 HAZİRAN CUMARTESİ



14.00 Nurnberg - G.Furth (BUNDESLIGA 2)



16.30 Wolfsburg - Freiburg (BUNDESLIGA 1)



14 HAZİRAN PAZAR



14.30 Karlsruhe - Stuttgart (BUNDESLIGA 2)