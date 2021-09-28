La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı'nda patlamalar şiddetini arttırıyor - Son Dakika

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Pala'daki Cumbre Veca Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar şiddetini giderek arttırırken, Avrupa Birliğinin Copernicus Acil Durum Yönetimi, akan lavların bugüne kadar 258 hektarlık alana yayıldığını ve 589 evi yok ettiğini duyurdu.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'daki Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'de faaliyete geçmişti. Yanardağ, saatler süren durgunluğun ardından dün yeniden lav ve kül püskürtmeye başlamış, lavların akışı da hızlanmıştı. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü (Involcan) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağında dün tekrar patlama yaşandığını, kül ve lav çıkışı olduğunu doğrulamıştı. Son açıklamaların ardından lav çıkışının devam ettiği Cumbre Vieja Yanardağı'nda meydana gelen patlamaların şiddeti giderek artıyor. Avrupa Birliği'nin Copernicus Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı'ndan akan lavların bugüne kadar 258 hektarlık alana yayıldığı, 589 evi ve yaklaşık 21 kilometrelik yolu yok ettiği ifade edildi. İspanya Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, La Palma'da denize doğru ilerleyen lavların kıyıdan bin metre uzaklıkta olduğunu kaydedildi.

ZEHİRLİ GAZLAR SARHOŞLUK BENZERİ ETKİLERE YOL AÇABİLİR

Yanardağ bilimcisi ve Jeoloji Profesörü Jose Mangas dün yaptığı açıklamada, kızgın lavların tuzlu deniz suyuna ulaştığında bazı zehirli maddelerin ortaya çıkarak buharlaşan su ile havaya karışmasını beklediklerini ifade ederek, bu maddelerin çevrede bulunan vatandaşlarda sarhoşluk benzeri etkilere yol açacağını bildirmişti.

-İHA-