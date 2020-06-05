La Repubblica: "Ankara Hafter'i mağlup etti, Erdoğan artık Libya'nın patronu" - Son Dakika
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La Repubblica: "Ankara Hafter'i mağlup etti, Erdoğan artık Libya'nın patronu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac'ın dün Ankara'da yaptıkları görüşme ve Libya'daki son gelişmeler, İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi tarafından "kazanan Erdoğan oldu" şeklinde yorumlandı.

La Repubblica:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac'ın dün Ankara'da yaptıkları görüşme ve Libya'daki son gelişmeler, İtalya'da yayımlanan La Repubblica gazetesi tarafından "kazanan Erdoğan oldu" şeklinde yorumlandı.

Erdoğan ve Sarrac'ın görüşmesi, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin, Trablus ve civarını General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'ndan tamamen temizlediklerini ilan ettikleri gün gerçekleşmişti.

La Repubblica gazetesi haberi bugün baş sayfasından "Ankara Hafter'i mağlup etti. Erdoğan artık Libya'nın patronu" başlığıyla yayımladı.

Gazete, iç sayfalarda da "Sarrac Trablus'ta Hafter'i yendi ve artık Sultan'ın (Erdoğan) kuralları hüküm sürüyor" başlığını kullandı.

"Ankara, savaşın kaderini değiştirdi" diyen gazete, Sarrac'ın dünkü Türkiye ziyaretinin bir tesadüften ibaret olmadığını da vurguladı.

"Libya savaşı elbette hala bitmiş değil" diyen gazete ancak halen kesin olan tek şeyin "Erdoğan'ın galibiyeti" olduğunu belirtti. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Ama kesin olan bir şey var: Bu 14 aylık kuşatmanın sisleri arasından şu anda tek bir mutlak galip beliriyor ve bu Fayez El Sarrac hükümeti değil. Galip Recep Tayyip Erdoğan, 2019 sonundan bu yana çarpıcı bir siyasi ve askeri ivmeyle Trablus hükümetini savunmaya koşan, bir savunma anlaşması bir de enerji kaynaklarının paylaşımı anlaşması imzalayan, Trablus'a zırhlı araçlar, insansız uçaklar ve binlerce Suriyeli milis gönderen Türk Cumhurbaşkanı."

'Türk şirketleri görevlendirilecek'

La Repubblica, "Türkiye'nin Libya'nın yeniden inşası için şirketlerini konuşlandıracağını" da belirtti ve Sarrac'ın da dün Ankara'da Türk firmalarını davet etmesini vurguladı.

Sarrac dün, "Ülkenizin ekonomik, siyasi ve bölgesel ağırlığıyla birlikte hep beraber sizlerle omuz omuza Libya'nın yeniden imarı sürecinde de Türkiye'yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya'da görmek istiyorum" demişti.

Gazete "Erdoğan da Sarrac'a, Türkiye'nin daha fazlasını yapmaya hazır olduğunu söyledi, bunun anlamı Türkiye'nin daha fazlasını istediğidir" diye yazdı.

"Libya'daki oyun hala uzun ve karmaşık olacak. Başka aktörler de hala mevcut" denilen analizde şöyle devam edildi:

"Trablus hükümetinin Sarrac'ı Ankara'ya yollarken Yardımcısı Ahmed Maitig'i ve Dışişleri Bakanı'nı da Moskova'ya göndermesi tesadüf değil. Libyalılar, Ruslar için de övgü sözleri kullandı: "Bize barış yolunda yardım edecekler". Hafter'i destekleyen Ruslar, onların düşmanı olmalı ama ayakları uzun süre Libya'nın kumlarında kalacağı için Trablus Ruslarla da anlaşmaya hazırlanıyor."

La Repubblica haberini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Tüm dünya Türkiye'nin Libya'da belirleyici olduğunu kabul etti" şeklindeki sözleriyle noktaladı ve bu sözlerin "nihai özet" teşkil ettiğini belirtti.

La Repubblica, Ankara, Libya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 01:02 

Son Dakika Dünya La Repubblica: 'Ankara Hafter'i mağlup etti, Erdoğan artık Libya'nın patronu' - Son Dakika Dünya

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