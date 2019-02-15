Son Dakika Haberleri: la scala'ya tırmanan diva

la scala'ya tırmanan diva

28 dakika önce

Leyla hanım 1950'lerde opera kültürü olmayan bir ülkeden çıkıp bu kültürle evrilmiş bir ülkenin, İtalya'nın ortasında kendini ispat etmek için verdiği mücadeleler sonucunda tam yirmi beş yıl boyunca operanın mabedi sayılan La Scala'nın primadonna'sı oldu.

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Leyla hanım 1950'lerde opera kültürü olmayan bir ülkeden çıkıp bu kültürle evrilmiş bir ülkenin, İtalya'nın ortasında kendini ispat etmek için verdiği mücadeleler sonucunda tam yirmi beş yıl boyunca operanın mabedi sayılan La Scala'nın primadonna'sı oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:55 

İtalya, Ekonomi
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