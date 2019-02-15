la scala'ya tırmanan diva
28 dakika önce
Leyla hanım 1950'lerde opera kültürü olmayan bir ülkeden çıkıp bu kültürle evrilmiş bir ülkenin, İtalya'nın ortasında kendini ispat etmek için verdiği mücadeleler sonucunda tam yirmi beş yıl boyunca operanın mabedi sayılan La Scala'nın primadonna'sı oldu.
Leyla hanım 1950'lerde opera kültürü olmayan bir ülkeden çıkıp bu kültürle evrilmiş bir ülkenin, İtalya
'nın ortasında kendini ispat etmek için verdiği mücadeleler sonucunda tam yirmi beş yıl boyunca operanın mabedi sayılan La Scala'nın primadonna'sı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:55
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