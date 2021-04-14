La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi - Son Dakika

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu. Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. En son 1979'da faaliyete geçen Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

DAHA ÖNCE 3 DEFA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan'da üç kez patlama meydana geldi. Yanardağdaki patlama, uydu kamerasına yansıdı. Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerasının görüntülerine yansıdı. Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu