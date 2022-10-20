"La Traviata" balesi, 22-23 Ekim'de AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesindeki "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, dünya opera repertuvarının en önde gelen bestecilerinden Giuseppe Verdi'nin, müzik ve dramı birleştirdiği eseri "La Traviata", İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından 22-23 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.

Esere İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Giuseppe Verdi'nin, Alexandre Dumas'nın "Kamelyalı Kadın" adlı eserinden operaya uyarladığı "La Traviata" operası, şef Tulio Gagliardo yönetiminde ve Carlos Vilan rejisi ile sahneleniyor.

Sorunlu başlayıp, mutsuzlukla sonlanan bir aşk öyküsünü anlatan eserde başrolleri Eylem Demirhan Duru, Ayşe Şenogul, Levent Gündüz, Oğuz Çimen, Cengiz Sayın ve Cüneyt Ünsal paylaşıyor.

Koro şefliğini Orhan Öner Özcan'ın yaptığı eserin, dekorları Kaan Güreşçi'ye, kostümleri Gülay Korkut Dinç'e ışık tasarımı ise Müfit Özbek'e ait. Temsilin konsermaisteri ise Seda Subaşı Yalçın.

Dünyada ilk kez 16 Mart 1853'te Venedik'te sahnelenen eser, Türkiye'de ise ilk olarak 1954'te Ankara'da seyirciyle buluştu. En çok sahnelenen operaların başında gelen eser, "edebiyata dayalı operanın" en tanınmış örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.