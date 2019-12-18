La Vuelta’da 2020 parkuru açıklandı, Hollanda’dan başlıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Spor La Vuelta’da 2020 parkuru açıklandı, Hollanda’dan başlıyoruz - Son Dakika Spor

La Vuelta’da 2020 parkuru açıklandı, Hollanda’dan başlıyoruz

6 saat önce

Fransa Bisiklet Turu ve İtalya Bisiklet Turu’nun ardından, üçüncü Büyük Tur olan İspanya Bisiklet Turu’nun 2020 parkuru da dün akşam Madrid’de yapılan törenle kamuoyuna tanıtıldı.

La Vuelta’da 2020 parkuru açıklandı, Hollanda’dan başlıyoruz, System.String[]

Fransa Bisiklet Turu ve İtalya Bisiklet Turu’nun ardından, üçüncü Büyük Tur olan İspanya Bisiklet Turu’nun 2020 parkuru da dün akşam Madrid’de yapılan törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Peloton, 2019 model Vuelta’da İber Yarımadası’nın güneydoğusundan start almış ve İspanya’nın dışında yalnızca bir ülkeye, Fransa’ya uğramıştı. Ancak bu sefer hem İspanya’nın dışında start verilecek hem de Fransa ve Portekiz topraklarına uğranacak.

75. edisyon, 14 Ağustos Cuma günü Hollanda’nın önemli bisiklet şehirlerinden Utrecht’te, 23,3 kilometrelik takım zamana karşı etabıyla start alacak. Sonraki cumartesi ve pazar günleri de Hollanda’da geçecek.

Dördüncü etapla birlikte İspanya topraklarına dönecek peloton, henüz İspanya’daki ilk gününde tırmanışlara başlıyor. Ancak ilk zirve finişi altıncı etapta. Dokuzuncu etapta ise Fransa’ya geçilecek ve Fransa Bisiklet Turu’nda sıkça kullanılan Col du Tourmalet zirvesi, bu etabın sonunda yer alacak.

Col du Tourmalet’den sonra yeniden İspanya’ya dönecek peloton, Madrid’de Vuelta’yı tamamlamadan önce bir kez daha İspanya’nın dışına çıkacak. Sıradaki durak ise Portekiz. 18. etap, Portekiz’in büyük kentlerinden Porto’da son bulacak ve 19. etap yine Portekiz’den, bu sefer Viseu’dan başlayacak.

20. etap, genelde olduğu gibi Kırmızı Mayo’nun sahibinin, yani Vuelta’nın genel klasman liderinin nihai olarak belirlendiği etap olacak. 21. ve son etap ise, 51. kez yine Madrid’de koşulacak.

2020’nın son Büyük Tur’unu, her zaman olduğu gibi ağustos ve eylül aylarında Eurosport ekranlarından izleyebileceksiniz.

Hollanda, İspanya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:13 
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