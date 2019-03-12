Labbadia, Sezon Sonunda Wolfsburg'dan Ayrılacak

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Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşme Görüşmeleri Yapıyor

A Milli Takımın Rakibi Moldova'nın Aday Kadrosu Belli Oldu

Şenol Güneş'in Loris Karius ile İlgili Sözleri İngiltere ve Almanya'da Gündem Oldu