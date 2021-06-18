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Labioplasti Neden Uygulanır? - Son Dakika

Labioplasti Neden Uygulanır?

18.06.2021 16:12
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Bayanlarda Genital bölge girişinde bulunan iç dudak yapısı zamanla , geçirilen travmalar-doğumlar nedeniyle bozulup sarkmalar meydana gelebileceği gibi, yapısal olarak da büyük ya da asimetrik olabilir. Söz konusu sarkmaların giderilmesi ve estetik ihtiyaçların karşılanması aşamasında labioplasti olarak adlandırılan müdahaleler yapılabilir.

BURCU KARDAŞ ARSLAN HAKKINDA

2006 yılından dan beri hastalarının bu özel yolculuğunda yanlarında yer alarak destekleyici ve sorun çözücü bir rol üstlenen Dr. Burcu Kardaş Arslan, açık iletişimin gücüne inandığından, uygulanması gereken işlemler hakkındaki prosedürleri Nişantaşı'ndaki kliniğinde tüm şeffaflığıyla hastalarına aktarmaya devam ediyor.

İşini tutkuyla ve titizlikle yapan Dr. Burcu Arslan'ın Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlaşmasının en güçlü sebeplerinin başında, dünyaya gözlerini açacak bir bebeğin doğum anından ebeveynlerinin kucağına bırakılacağı ana kadarki mucizevi sürece tanıklık etmek, oluşabilecek riskleri ön görerek doğumun sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve binlerce hayata dokunarak umutları yeşertmek geliyor.

Dr. Burcu Kardaş Arslan, hem bir anne hem de bir kadın olarak, hemcinslerinin kendi bedenleriyle ilgili alacakları her kararda, önce kendi sağlık ve mutluluklarını düşünerek adım atmaları gerektiğine inanıyor. Ve bu felsefeyle, hastalarını uzmanlığı alanındaki her konuda bilinçlendirerek, jinekoloji ve genital bölge estetiği üzerine yıllardır süregelen tabuları birer birer yıkıyor ve bu konularda öncü oluyor.

Dr. Burcu Kardaş Arslan, her gün hastalarının kafalarında oluşan onlarca soruyu içtenlikle yanıtlamaya, tedavi işlemlerinin yanında korkularını gidermeye ve onları dikkatlice dinleyerek bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle cesaretlendirmeye devam ediyor.

Hastalarını rutin kontrollerle takip edip, onların daha mutlu, sağlıklı ve korkularından arınmış bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlayan Dr. Burcu Kardaş Arslan, Nişantaşı'ndaki kliniğinde sizi yeni başlangıçlar yapmaya davet ediyor…

Labioplasti Kimlere Uygulanabilir?

Doktorun uygun görmesinin dışında kişinin isteği doğrultusunda her bayana labioplasti uygulanabilir.. Bu aşamada doktorun muayene ederek olumlu görüş bildirmesi önem taşır. Günümüzde bu tür uygulamalar bayanların hem günlük yaşantısında hem de cinsel hayatlarında olumlu etkiler yaratır ve bu yüzden de Çok tercih edilmektedir.

En İyi Labioplasti Tekniği Hangisidir?

Kullanılan birçok labioplasti yönteminin aksine en çok tercih edilen Barbie yöntemi sayesinde estetik olarak dudak yapılarının daha iyi bir hale gelmesi mümkün olur. Aynı zamanda hastaların bu yöntemi tercih etme nedenleri arasında estetik görünüm kaygıları da vardır.

Labioplasti Ameliyatı Fiyatları 2021

Fiyatlar konusunda sağlık merkezlerinin fiyatlandırmaları birinden bağımsız olur. Bu nedenle farklı sağlık merkezlerinden bilgi alınabilir ancak bu işlemler estetik kaydıyla yapılmasının yanında fonksiyonellik olarakta önemli bir bölge olduğu için bu konuda deneyimli-bilgili ve yoğun çalışan hekimin tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Aynı zamanda hastanın durumuna bağlı olarak da labioplasti yönteminin değişiklik göstermesi fiyatları etkiler.

Labioplasti Özellikleri

Hastalarda kadın genital bölgesinde ortaya çıkan iç dudak görünüm sorunlarının tedavisinde labioplasti kullanılan bir yöntemdir. Aynı zamanda hastalarda bu kısımda ortaya çıkan kırışıklıklar ya da sarkmaların ve koyulaşmalarında bu şekilde tedavisi sağlanır.

Kürtaj Nedir?

Kadınlarda gebeliğin sonlandırılması aşamasında kullanılan tıbbi yöntemler ile kürtaj gerçekleştirilmiş olur. Aynı zamanda bu tür işlemlerin tamamlanması aşamasında yasalara uygun olarak işlemler yapılır. Bu nedenle kliniklerin uygulamaları kanuna uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır?

Bebeğin anne karnında hayatını kaybetmesi, çeşitli nedenlerle planlanmamış veya istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması amaçlı ya da annenin sağlık durumunun riske girmesi durumunda 10 haftaya kadar kürtaj işlemi yapılabilir. Bu aşamada hastaların veya çiftlerin kararı ön plandadır.

Kürtaj Öncesi Hastanın Dikkat etmesi ve Yapması Gerekenler

Bu işlem öncelikle yasal süreçlere dikkat etmeyi gerektirir. Bu nedenle hasta kürtaj işlemi öncesinde gerekli yasal belgeleri hazırlamak ihtiyacı duyar. Evli ise eş izni önemlidir. Bunun dışında hastaların tedavisi öncesinde gerekli tetkiklerin yapılması gerekebilir.

Kürtaj Sonrası Neler Yapılmalı? Nelere Dikkat Edilmeli?

Bu tür işlemler sonrasında kanama meydana gelebilir. Bu nedenle hastanın kürtaj işlemleri sonrasında verilen tavsiyelere uygun hareket etmesi gerekir. Belirli bir süre ilişkiye girmemek gerekebilir. Bunun dışında hastalaraantibiyotik kullanımı da gerekebilir

Kürtaj Fiyatları 2021

Fiyatlar açısından kürtaj fiyatları sağlık merkezlerine göre çeşitlilik gösterir. Aynı zamanda hastanın durumuna bağlı olarak da örneğin gebelik haftasına veya daha önceden doğum yapıp yapmamasına , anestezi şekline göre fiyatlandırmalar değişebilir. Günümüzde bu tür durumlardan dolayı farklı sağlık merkezlerinden fiyat alınabilir. Ancak en önemli detay bu cerrahi işlemlerin bu konuda deneyimli ve uzman bir hekim tarafından steril şartlarda yapılmasına dikkat etmekgerekir.

Kızlık Zarı Nedir? Anatomik Yapısı Nasıldır?

Bayanlarda genital bölgenin biraz içerisinde bulunan bir yapı olan kızlık zarı ince zarsı özellik taşıyan bariyer şeklindeki bir yapıdır. Bu zarın yırtılması durumunda kişiler tarafından kızlık zarı dikimi ihtiyacı olabilir. Bu durumda hastaların beklentilerinin karşılanması için Öncelikle muayene şarttır.

Kızlık Zarı Muayenesi Neden Yapılır?

Bazı durumlarda özellikle Genital bölgeye direk travma olduğu durumda kişiler kızlık zarlarının durumu hakkında tedirginlik yaşayabilirler. Bu durumda muayene olmaları gerekebilir. Kızlık Zarı muaynesi bu konuda deneyimli bir hekim tarafından yapılırsa hastaya kızlık zarının durumu hakkında net bir bilgi verilir . Gerekli durumda Kızlık zarı dikimi yapılmadan önce doktorun bu yapının bozulup bozulmadığına bakarak ameliyata karar vermesi gerekir.

Kızlık Zarı Dikimi Yöntemleri

Kullanılan yöntemler sayesinde hastaların hızlı sonuç alması mümkün olur. Bu aşamada hastalarda kızlık zarı dikimi aşamasında vajina daraltma işlemleri başta gelir. Bunun dışında fleb yöntemi diğer tercih edilen bir yöntemdir.

Aynı zamanda kızlık zarı dikimi aşamasında mikro cerrahi yöntemlerin kullanılması durumu karşımıza çıkar. Son zamanlarda bu tür yöntemler hastanın durumuna ve zarın bozulma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir.

Kızlık Zarı Dikimi Mümkün Mü?

Hastaların bu konuda tereddütleri olmasına rağmen kızlık zarı dikimi her zaman mümkün olur. Ancak burada yapılan işlem başvuruzsa işlemin bu konuda Hatta yapılan işlemlerin sonucu olarak kızlık zarının ilk hali gibi olması sağlanır. Hastaların bu aşamada tereddütleri aşılmış olur.

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