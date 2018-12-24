Son Dakika Haberleri: Labne ile Kolayca Yapabileceğiniz 3 Havalı Parti Atıştırmalık Tarifi

Labne ile Kolayca Yapabileceğiniz 3 Havalı Parti Atıştırmalık Tarifi

1 saat önce

Hazır yılbaşı yaklaşırken kalabalık sofralar için arkadaşlarla, dostlarla, sevdiklerimizle yiyebileceğimiz, kolayca hazırlayabileceğimiz labneli 3 atıştırmalık ekmek üstü tarifimiz var. Bizce baya havalı oldu.

Hazır yılbaşı yaklaşırken kalabalık sofralar için arkadaşlarla, dostlarla, sevdiklerimizle yiyebileceğimiz, kolayca hazırlayabileceğimiz labneli 3 atıştırmalık ekmek üstü tarifimiz var. Bizce baya havalı oldu.?? Umarız sizler de beğenir, arkadaşlarınızla paylaşırsınız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:47 Kaynak: Youtube

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'de İkinci El Araba Alma Nedenleri Arasında İlk Olarak Eşin Dostun Arabasını Satması Geliyor Deniz Çakır, Yeni Dizisi İçin İmaj Değiştirdi

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:21:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Labne ile Kolayca Yapabileceğiniz 3 Havalı Parti Atıştırmalık Tarifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]