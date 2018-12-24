Labne ile Kolayca Yapabileceğiniz 3 Havalı Parti Atıştırmalık Tarifi

Hazır yılbaşı yaklaşırken kalabalık sofralar için arkadaşlarla, dostlarla, sevdiklerimizle yiyebileceğimiz, kolayca hazırlayabileceğimiz labneli 3 atıştırmalık ekmek üstü tarifimiz var. Bizce baya havalı oldu.

Hazır yılbaşı yaklaşırken kalabalık sofralar için arkadaşlarla, dostlarla, sevdiklerimizle yiyebileceğimiz, kolayca hazırlayabileceğimiz labneli 3 atıştırmalık ekmek üstü tarifimiz var. Bizce baya havalı oldu.?? Umarız sizler de beğenir, arkadaşlarınızla paylaşırsınız.

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