Labne ile Kolayca Yapabileceğiniz 3 Havalı Parti Atıştırmalık Tarifi
1 saat önce
Hazır yılbaşı yaklaşırken kalabalık sofralar için arkadaşlarla, dostlarla, sevdiklerimizle yiyebileceğimiz, kolayca hazırlayabileceğimiz labneli 3 atıştırmalık ekmek üstü tarifimiz var. Bizce baya havalı oldu.
Hazır yılbaşı yaklaşırken kalabalık sofralar için arkadaşlarla, dostlarla, sevdiklerimizle yiyebileceğimiz, kolayca hazırlayabileceğimiz labneli 3 atıştırmalık ekmek üstü tarifimiz var. Bizce baya havalı oldu.?? Umarız sizler de beğenir, arkadaşlarınızla paylaşırsınız.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:47 Kaynak: Youtube
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