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Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor - Son Dakika

Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor

28.12.2021 13:03

Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor SİVAS Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, bir laboratuvar köpeği olan pitbulların hasta ruhlu kişilerin elinde katile dönüştüklerini belirtip, toplanmalarından yana olduğunu söyledi.

Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor

SİVAS Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, bir laboratuvar köpeği olan pitbulların hasta ruhlu kişilerin elinde katile dönüştüklerini belirtip, toplanmalarından yana olduğunu söyledi.

Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, son günlerde artan pitbull saldırıları üzerine yaptığı değerlendirmede, aslında doğuştan saldırgan özelliklere sahip olmayan bu türün kötü niyetli kişilerin elinde canavara dönüştüklerini belirtti. Yıldız, "Pitbulllar aslında diğer türlere göre daha saldırgan değildirler. Doğuştan katil karaktere sahip değildirler. Bunların çene basınçları çok güçlü olduğu için bazı hasta karakterliler bunları şiddete azmettiriyorlar. Bu hayvan bu şekilde bu tedirginliğini toplumda yaşadığı sürece canavara dönüşen bir model olarak önümüze çıkıyor" dedi.

Çocuk ve yaşlıların kurtulması mümkün değil

Yıldız, çocuk ve yaşlıların pitbull saldırısından kurtulmasının mümkün olmadığını bu nedenle bu türün mutlaka takip altına alınması gerektiğini savunup, "Bu türlerin şiddet eğilimi varsa ve bir caminin elinde yetişmişse kaçma şaşınız çok düşük. Yakın mesafede ise sizin ondan kurtulmanız çok zayıf. Çocuk, yaşlı veya düşkünün kurtulma şansı ise sıfırdır diyebiliriz. Bizim gibi kendini bu işlere programlamış kişiler rahat kurtulabilir. Onun darp edeceği noktaları bilir ve kendimizi savunabiliriz. Hiç değilse parçalaması için kolumu verip hayati bölgelerimizi koruyabiliriz. Ölümcül saldırılara karşı kendimizi savunabiliriz ama bir çocuk ne kadar kaçarsa kaçsın yakalanır. Yaşlılar zaten kaçamaz. Bu nedenle pitbulların mutlaka ciddi denetlenmesi gerekir. Kimlerin elinde olduğuna mutlaka bakılarak bu şahısların suç kayıtlarına kadar incelenmesi gerekir" dedi.

"Pitbull laboratuvar köpeği"

Pitbulların laboratuvar köpeği olduğuna vurgu yapan Yıldız, kesinlikle doğal bir ırk olmadıklarını ifade ederek, "Pitbull doğal bir ırk değil. Doğada kendiliğinden gelişen bir seleksiyonda değildir. Genetik yapısında bozukluk vardır. Bir laboratuvar köpeğidir. Bunların birkaç köpek genini taşıdığı bilinmektedir. Dolayısı ile her türlü şiddete ve zarara açık, canavarlaştırılabilecek bir yapıya sahiptir. Pitbull kesinlikle bir Kangal gibi doğal bir ırk değildir. Kangalı şiddete programlamamaya kalksanız bile bu ters teper." dedi.

"Kangal asla saldırmaz"

Yıldız, milli köpek ırkımız olan Kangalların asla saldırgan özellikler göstermediklerini belirterek, "Kangal bizim milli ırkımızdır. Kesinlikle çok şeffaf çok narin, sevecen ve sahip kardır. Bir yaşlıya karşı olan düşkünlüğünü, sevgisini, sabrını ve hoş görüsünü çok rahat görebilirsiniz. Kangal kendini içten masumane olarak programlar, sahiplenir, sever, zarif davranır, korur, kollar. Bu özellikleri taşıyan bir Anadolu aslanı pitbulldan çok güçlü bir canlıdır ama o gücünü korumada kullanır. Asla çocuklara saldırmaz, yardıma muhtaç bir çocuğu zarar görmemesi için yalnız bırakmaz başında bekler" dedi.

Asiye Ateş'e yavru kangal hediyesi

Yıldız, Gaziantep'te uğradığı pitbull saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e yaşadığı travmayı atlatabilmesi ve yaşadığı olayın kendisinde oluşabilecek kalıcı etkilerinin önünü kesmek için bir çift kangal yavrusu hediye etmek istediğini açıklayarak, "Herkes gibi Gaziantep'te yaşanan olay bizleri de çok üzdü. Ben şöyle bir teklifte bulunmak istiyorum. Çoğumuz köpekleri sevmeye gittiği esnada bu acı olayı yaşadıysa, hastaneden çıktığında ben kendisine bir çift yavru kangal hediye etmek istiyorum. Sırf çocuğumuz mutlu olsun, huzurlu bir şekilde zararsız olan bu Kangallarımızı sevsin, yaşamış olduğu acı olayı da bir an önce unutabilsin diye" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına destek

Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sokak köpeklerinin toplanması yönündeki talimatını desteklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatını saygı ile karşılıyorum. Çok doğru bir karar. Sokaklarda ciddi bir popülasyon oluşmaya başladı. Bu popülasyon sokaklarda aradığı gıdayı bulamadığında artık canavarlaşıyorlar. Gruplaşarak hareket ediyorlar. Gruplaşan tüm havyanlar tehdittir. Kurt gibi tehdittirler. Bu nedenle hayvanların toplanmasına kesinlikle karşı değilim."

Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor
Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor
Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor

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Hüseyin Yıldız, Pitbull, Köpek, Çocuk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Laboratuvar köpeği olan pitbulllar insan elinde katilleşiyor - Son Dakika


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