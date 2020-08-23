Laboratuvarda doku kültürüyle 'orkide' üretiyor - Son Dakika

Laboratuvarda doku kültürüyle 'orkide' üretiyor

Laboratuvarda doku kültürüyle 'orkide' üretiyor -Antalyalı Ziraat Mühendis,i laboratuvar ortamında ürettiği orkide ile ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor -Fidesi 15 - 20 lira olan orkidenin yetişkini ülke dışından en az 50 veya 60 liraya ithal ediliyor.

Laboratuvarda doku kültürüyle 'orkide' üretiyor

-Antalyalı Ziraat Mühendis,i laboratuvar ortamında ürettiği orkide ile ithalatın önüne geçmeyi hedefliyor

-Fidesi 15 - 20 lira olan orkidenin yetişkini ülke dışından en az 50 veya 60 liraya ithal ediliyor.

-İthal orkide iç piyasada 80-100 liraya satılıyor

-2 bin metrekarelik kapalı alanda yılda 10 bin orkide üretiyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 5 yıl önce sebze üretimini bırakıp süs bitkileri üretimine başlayan Ziraat Mühendisi Ufuk Bora, laboratuvar ortamında orkide üretimine başladı.

Kumluca ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Ufuk Bora, sebze üretiminin yanında 2 bin metrekare alanda süs bitkileri üretimine başladı. Bora, bu çerçevede Türkiye'nin, orkide çiçeğindeki ithalatını engellemek için bu alana yöneldi.

Yaklaşık 10 ayrı süs bitkisi üzerinde üretim ve pazarlama denemeleri yaptıklarını, sadece kaktüs bitkisinin onlarca çeşidini ürettiklerini söyleyen Bora; "Orkide üretimi zor olan bir üretim bitkisidir" dedi.

Doku kültürüyle orkide ürettiklerini belirten Bora; " Doku kültürü laboratuvar şartlarında süs bitkilerinin veya bitkilerin üretilmesi anlamına geliyor. Kendi kendilerine çoğalamayan bitkilerin kontrollü ortamlarda, laboratuvar şartlarında üretilmesidir. Doku kültürünü kısaca bu şekilde tarif edebiliriz" diye konuştu.

MS ortamında doku kültürü ile üretiyorlar

Bora şöyle konuştu: "Phalaenops (Orkide çiçeğinin türünün ismi) orkidelere tohum bağlatılıyor. Bir çiçekteki milyonlarca tohum alınıyor. Bu tohumlar laboratuvar şartlarında büyütülüyor. Bu şekilde doku kültürü çalışmaları başlamış oluyor. Orkideler tohumdan sadece doku kültürü çalışması ile üreyebiliyor. Orkideler laboratuvarda, özel MS (Bu ortamı oluşturan bilim adamların baş harfleri) ortamında üretilebiliyor steril ortamda gelişiyor büyüyor. Daha sonra küçük saksılara adaptasyon çalışmaları yapılıyor. Daha sonra ki aşamalarda daha bir ebat daha büyük saksılara alınıyor. Ardından salon tipi saksılara alınarak çiçek açıyor ve satışı gerçekleşiyor."

"İthalatı azaltacağız"

Orkidenin tohumdan üretilmesinin çok zor olduğunu dile getiren Bora, " Bunun için doku kültürü çalışmaları gerekiyor. Doku kültürü çalışması yapmak için önce bitkinin tozlanması yani döllenmesi gerekiyor. Döllenmiş olan bitki tohum taslakları oluşturması gerekiyor. Bir çiçeğin sapındaki tohum haznesinde Milyonlarca tohum var. Çiçek haznesindeki oluşan ve gelişen tohumlar daha sonra kavanozlara, özel MS dediğimiz ortamlara dikimleri yapılıyor. Bu işlem steril laboratuvar ortamlarında gelişmeye devam ediyor. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra diğer saksılara adaptasyon çalışmaları sürüyor. Belirli nem ve belirli sıcaklıktaki, belirli gölge ortamındaki özel yer ve bölmelerde. Daha sonra daha büyük saksılara aktarıyoruz. Burada gelişen bitkilerimiz daha büyük boyutlara geliyor ve satışa hazır oluyor. Çiçek açmış bir bitkinin piyasa fiyatı 100 lira. Bunun birçoğunu Türkiye dışarıdan ithal ediyor. Orkide üretimini Kumluca'da başarabilirsek ülke ekonomisine büyük katkı sağlar. Kumluca'mıza ve Türkiye'mize döviz girdisi sağlamış olacağız. Bu sayede orkide ithalatının önünü kesmiş olacağız" dedi.

Yıllık 6 - 7 milyon orkide ithal ediliyor

Sebze üretimi ve değişik süs bitkileri üretimi yaptıklarını belirten Ufuk Bora; "2 bin metrekare alanda iç ve dış mekan süs bitkileri üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin ithal ettiği başta orkide olmak üzere değişik ürünleri de üretim portföyümüz içerisine aldık. Yaklaşık 6 - 7 milyon orkide dışarıdan ithal ediliyor. Bu ithalatın 2 milyon kadarı Türkiye'de üretilebiliyor. Ancak çok büyük bir açık var. İthalatın bir şekilde önüne geçmek gerekiyor. Çok büyük bir döviz kaybımız var. Bu paraların yurt dışına gitmesini engellemek için böyle bir üretim planlaması düşündük. AR -GE tesislerimizde orkide üretimini ön plana çıkardık."ifadelerine yer verdi.

Orkideyi doku kültürü yöntemiyle çoğaltabildiklerini kaydeden Bora, " Bu yöntemi de laboratuvar şartlarında gerçekleştirebiliyoruz. Orkide üretimini Yalova ve Adana'da birkaç firma var onun dışında Türkiye'de üreten bir firma yok. Doku kültürü olarak da birkaç özel firma dışında çeşitli üniversitelerin doku kültürü laboratuvarlarında üretime aldılar. Onlarda dışa adaptasyonda bir takım zorluklarla karşılaşıyorlar. Zorlukları yenmek için değişik çalışmalar yapıyorlar ancak bizde özel sektör olarak bunun bir şekilde Türkiye'mize faydalı olmak için Araştırma - Geliştirme metodumuzla Türkiye'de geliştirmeye çalıştık. Bayağı bir başarılı da olduk" diye konuştu.

İthalata ödenen döviz çıkışını engellemeyi amaçlıyorlar

Tek amaçlarının döviz çıkışını engellemek olduğunun altını çizen Ufuk Bora, "Amacımız bu doku kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırmak. Daha büyük alanlarda bu üretimi sağlamak. Dışa bağımlılıktan kurtulup dövizin içeride kalmasını sağlamak. Asıl hedefimiz budur. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için varız. Bu 2 bin metrekarelik seramızda yıllık 10 bin üretim yapabiliriz. Yerimiz var. Olanaklarımızda var. Bunu yavaş yavaş ilerletip daha büyük boyutlara taşımak istiyoruz. Bir fidenin bize maliyeti 15 - 20 lira. Çiçek açmış yetişmiş bir orkide bitkisi ülke dışından en az 50 veya 60 Liraya ithal ediliyor. Türkiye piyasasında da 80 - 100 liraya satılıyor " dedi.

Laboratuvarda doku kültürüyle 'orkide' üretiyor

Bora Füzesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Laboratuvarda doku kültürüyle 'orkide' üretiyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu Polis baskınında paniğe kapılan adam, kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetti Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım İran, incelemeleri tamamlanan Ukrayna uçağının kokpit konuşmalarını paylaştı Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı         
14:13
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı         
13:09
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim         
12:27
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor         
11:53
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor         
11:47
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek         
10:17
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük 100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük         
09:52
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir Yunanistan'dan Türkiye'nin doğal gaz keşfi için skandal sözler: ABD ve Rusya hak iddia edebilir         
18:58
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı         
17:55
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı         
15:07
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı         
13:42
Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada Uçaktaki maske tartışması yumruklu kavgaya dönüştü! O anlar kamerada         
13:31
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 17:58:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Laboratuvarda doku kültürüyle 'orkide' üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei