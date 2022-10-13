Laboratuvarda geliştirilen mini beyin, video oyunu "Pong"u oynamayı öğrendi - Son Dakika
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Laboratuvarda geliştirilen mini beyin, video oyunu "Pong"u oynamayı öğrendi

13.10.2022 13:14
Laboratuvarda geliştirilen mini beyin, video oyunu "Pong"u oynamayı öğrendi

Araştırmacılar tarafından laboratuvarda geliştirilen mini beynin, 1970'lere ait tenis benzeri video oyunu "Pong"u oynamayı öğrendiği bildirildi.

Araştırmacılar tarafından laboratuvarda geliştirilen mini beynin, 1970'lere ait tenis benzeri video oyunu "Pong"u oynamayı öğrendiği bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Avustralya'da Cortical Labs Şirketi'nden Dr. Brett Kagan'ın Neuron dergisine yazdığı makalede laboratuvarda ilk "duyarlı" beynin geliştirildiği iddia edilerek, bu "mini beynin" çevresini algılayıp tepki verebildiği belirtildi.

Kagan, geliştirdikleri beynin "dış kaynaktan bilgi alabilir, işleyebilir ve ardından gerçek zamanlı yanıt verebilir" olduğunu kaydetti.

İlk defa beynin çok küçük olduğu genetik hastalık mikrosefaliyi incelemek amacıyla 2013'te üretilen mini beyinler, o zamandan beri beyin gelişimi araştırmalarında kullanılıyor.

Oynamayı 5 dakikada öğrendi

Geliştirilen beynin, "Pong" adlı oyuna bağlanarak topun hangi tarafta ve raketten ne kadar uzakta olduğunu ortaya çıkaran elektrotlar aracılığıyla tepki verdiği, bunun dış ortama tepkide bulunduğu ve etkileşime girdiği ilk örnek olduğu kaydedildi.

Mini beynin 5 dakikada oynamayı öğrendiği, sık sık topu kaçırdığı belirtildi.

-"Duyarlı" mı, "düşünme sistemi" mi?

Dr. Kagan, geliştirdiği beyni duygulara ve hislere sahip bulunma kapasitesine sahiplik anlamına gelen "duyarlı" olarak tanımlıyor.

Buna karşın, İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Dean Burnett ise "düşünce sistemi" terimini tercih ediyor.

Burnett, "Çevrede dolaşan ve açıkça kullanılan, değişikliklere yol açan bilgiler mevcut, bu yüzden aldıkları 'uyarıcı' basit şekilde düşünülüyor." dedi.

Araştırmanın zaman içinde daha da geliştirilmesi beklenirken Dr. Kagan, geliştirdikleri teknolojinin gelecekte Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavilerinde kullanılabileceğini umuyor.

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Kaynak: AA

Avustralya, Tenis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laboratuvarda geliştirilen mini beyin, video oyunu 'Pong'u oynamayı öğrendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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