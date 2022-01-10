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Laboratuvardaki patlamada kimyagerin ölmesine ilişkin soruşturmada 2 iş müfettişi görevlendirildi - Son Dakika

Laboratuvardaki patlamada kimyagerin ölmesine ilişkin soruşturmada 2 iş müfettişi görevlendirildi

10.01.2022 15:33
Laboratuvardaki patlamada kimyagerin ölmesine ilişkin soruşturmada 2 iş müfettişi görevlendirildi

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir kimya firmasının laboratuvarında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kimyager Goncanur Öztürk'ün ölümüne ilişkin soruşturmada, 2 iş müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir kimya firmasının laboratuvarında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kimyager Goncanur Öztürk'ün ölümüne ilişkin soruşturmada, 2 iş müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Temelli Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında firma yetkililerinin de bulunduğu şüphelilerin ifadesi alındı.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren M.D. ve F.U. "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, M.D ve F.U'yu "konutu terk etmeme" adli kontrolü şartıyla serbest bıraktı.

Patlamayla ilgili 19 kişinin tanık sıfatıyla ifade verdiği soruşturmada, olay yeri inceleme ekipleri, patlayıcı madde uzmanları ve iş güvenliği uzmanı da laboratuvarda incelemeler yaptı. Olay yerinden alınan kimyasal madde örnekleri analiz edilmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Soruşturma dosyasının iş güvenliği ve patlayıcı madde alanında uzman bilirkişi tarafından incelendiği, ayrıca dosyanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderildiği ve olaya ilişkin rapor hazırlanması için 2 iş müfettişi görevlendirildiği öğrenildi.

Olayda başka kişilerin ihmalinin bulunup bulunmadığının tespitine yönelik soruşturmanın da sürdüğü kaydedildi.

Temelli Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya firmasının laboratuvarında 25 Kasım 2021'de meydana gelen patlamada kimyager Goncanur Öztürk yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Laboratuvardaki patlamada kimyagerin ölmesine ilişkin soruşturmada 2 iş müfettişi görevlendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Laboratuvardaki patlamada kimyagerin ölmesine ilişkin soruşturmada 2 iş müfettişi görevlendirildi - Son Dakika
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