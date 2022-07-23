Laboratuvarlara duyduğu ilgi madalya getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Laboratuvarlara duyduğu ilgi madalya getirdi

23.07.2022 13:05
Laboratuvarlara duyduğu ilgi madalya getirdi

İZMİR Fen Lisesi'nde eğitim gören Fatma İlay Tosun (18), 84 ülkeden 326 öğrencinin katıldığı Çin merkezli çevrim içi ortamdaki '54'üncü Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda yüzde 20'lik dilime girerek, gümüş madalya kazandı.

İZMİR Fen Lisesi'nde eğitim gören Fatma İlay Tosun (18), 84 ülkeden 326 öğrencinin katıldığı Çin merkezli çevrim içi ortamdaki '54'üncü Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda yüzde 20'lik dilime girerek, gümüş madalya kazandı.

İzmir Fen Lisesi'nde bu yıl 12'nci sınıf eğitimini tamamlayan Fatma İlay Tosun'un kimyaya olan merakı, laboratuvar ortamlarına ilgisi ile başladı. 2019'daki TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları 2'nci Aşama Sınavı'nda bronz madalya kazanan Tosun, daha sonra aynı olimpiyatlarda 2020'de gümüş, 2021'de ise altın madalya kazandı. 2021'de Uluslararası Mendeleyev Kimya Olimpiyatı'nda bronz madalya alan Tosun, aynı yarışmada 2022'de de bronz madalya elde etti. Tosun, bu yıl da kimya olimpiyat takımına seçildi. Çin Halk Cumhuriyeti ev sahipliğinde 10 Temmuz-18 Temmuz tarihlerinde 84 ülkeden 326 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen 54'üncü Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda takımıyla uluslararası başarı elde etti. Tosun, çevrim içi yapılan yarışmada yüzde 20'lik dilimin içerisinde yer almayı başardı. Tosun, takım arkadaşları Berkan Tarak, Barbaros Polat ve Dilara Altundağ ile birlikte ülkesini başarıyla temsil etti ve gümüş madalya kazandı.

'ARAŞTIRMACI VE AKADEMİSYEN OLMAYI HEDEFLİYORUM'Sınavın yaklaşık 5 saat sürdüğünü anlatan Tosun, şu ifadeleri kullandı: "Ortaokulda en sevdiğim ders fen bilimleriydi. Liseye gidince olimpiyat tanıtım derslerine katıldım ve kimya alanında başarılı olabileceğimi düşündüm. Aynı zamanda laboratuvar gibi bir deneyim yaşayacak olmak beni cezbetti. Sonrasında çeşitli kimya dallarını çok sevdiğimi fark ettim. 9 yaratıcı kimya problemi çözdük. Ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur vericiydi. 4 yıllık çalışmamın sonucunu aldığım için çok memnundum. Üniversite eğitimimde de kimya bölümünü okumayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda araştırmacı ve akademisyen olmayı hedefliyorum."

İzmir Fen Lisesi Okul Müdürü Mahmut Yıldız da öğrencisinin başarısından gurur duyduğunu belirterek, "Öğrencimizin kimya olimpiyatlarına 9'uncu sınıfta başladığı serüvenin uluslararası gümüş madalyaya uzanması bizleri gururlandırdı, göğsümüzü kabarttı. Biz Fatma İlay'a güvendik, başaracağına inandık. Milli takıma seçilerek okulumuzu, İzmir'imizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Bilime büyük katkılar sunacağına inandığım Fatma İlay'a gelecek hayatında da başarılar diliyorum" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Çinli bilim insanlarından önemli keşif! Çinli bilim insanlarından önemli keşif! Çin'in Fast Teleskobu Tarafından Ekim 2017'den Bu Yana 660'tan Fazla Yeni Pulsar Tespit Edildi Çin'in Fast Teleskobu Tarafından Ekim 2017'den Bu Yana 660'tan Fazla Yeni Pulsar Tespit Edildi
Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, İzmir Fen Lisesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laboratuvarlara duyduğu ilgi madalya getirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:49 Songül Öden ölümden döndü! Dizi setinde kaza sahnesinde hava yastıkları patladı
12:29 Motorine 92 kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor
12:26 "Dünyanın son evresi" olarak bilinen Yecüc ve Mecüc'ün günümüze çok yakın olduğu iddiası ürküttü
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
11:58 Keçileri otlatmak için çıkan 12 yaşındaki Muhammet, 50 metre kayalıkların altında ölü bulundu
11:57 Bursa'da kadın sürücü, tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darbetti
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:50 Motosikletli yunus timleri, yolda kalan hafif ticari aracın sürücüsünün yardımına koştu
11:48 İki kuzen arasında 'yüksek sesle konuşma' meselesi yüzünden kavga çıktı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 13:05:36. #1.12#
SON DAKİKA: Laboratuvarlara duyduğu ilgi madalya getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement