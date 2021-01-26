Labranda Alantur, çevre ve doğa dostu olduğunu bir kez daha kanıtladı

Labranda Alantur "Sıfır Atık" belgesini almaya hak kazanarak, çevre ve doğa dostu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

"Sıfır Atık"; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Labranda Alantur bu hedef ile yola çıkarak, devlet desteğiyle birlikte çevreci otel olma yolundaki ilk adım olan sıfır atık belgesini almaya hak kazandı.

LABRANDA Alantur Otel'in "Sıfır Atık" süreci şöyle başladı…

Sıfır atık yönetim sisteminin kurulumundan uygulanmasına ve izlenmesine kadar olan süreci takip edecek çalışma ekipleri oluşturuldu. Sistemin en etkin şekilde yapılandırılması için uygulamaya geçmeden önce yapılacaklara ilişkin planlamalar yapıldı. İhtiyaç duyulan ekipmanlar temin edilerek uygun yerlere yerleştirildi. Çalışanlara ve uygulayıcılara yönelik eğitim düzenlenerek uygulamaya ilişkin bilinçlendirme yapıldı. Oluşan atıklar yerleştirilen atık kumbaralarında biriktirilmeye başlandı. Türlerine göre biriktirilen atıklar geçici ayrıştırma ve depolama alanında toplanarak geri kazanım için çevre lisanslı tesislere ulaştırılacak.

Eylül 2015'te FTI Grubu tarafından kurulmuş olan Meeting Point Hotels 4 kıtada 11 ülkede 14.000'den fazla odası ve 70'den fazla tesisi ile beş farklı markayı barındıran uluslararası bir otel zinciridir. MP Hotels çatısı altında LABRANDA Hotels & Resorts, DESIGN PLUS Hotels, KAIRABA Hotels & Resorts, Club Sei ve Lemon & Soul Hotels gibi alt markalar bulunmaktadır.