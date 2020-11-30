Laçın'ı boşaltması için Ermenistan'a tanınan süre bugün doluyor - Son Dakika

Ermenistan'a 1992'de işgal ettiği Laçın ilini 28 yıl sonra Azerbaycan'a teslim etmesi için verilen süre bugün doluyor.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre Ermenistan ordusunun ve bölgeye yasa dışı yerleşen Ermeni nüfusun Laçın bölgesinden çekilmesi için tanınan süre bugün 24.00'de sona eriyor.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durdu. Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Ermenistan'a yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.

LAÇIN

Laçın "Dağlık Karabağ"ın etrafında stratejik olarak önemli bir yere sahip. Laçın, Ermenistan'a geçiş için ana güzergah olmakla birlikte kuzeyden Kelbecer, doğudan Hocalı, Şuşa ve Hocavent, güneyden ise Gubadlı bölgeleri ile sınırı bulunuyor. Laçın 18 Mayıs 1992'de Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmişti ve 77 binden fazla kişi gömen durumuna düşmüştü.

Ermenistan ordusu anlaşma kapsamında, 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da ise Kelbecer'den geri çekilmişti.

(Kamil Nadirli/İHA)