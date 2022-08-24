Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor - Son Dakika
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Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor

24.08.2022 13:16
Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor

Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları ve karakollarının kaldırılmasına başlandı.

Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları ve karakollarının kaldırılmasına başlandı.

Gubadlı ili istikametinden Laçın koridoru girişinde, yol boyunca kurulan kontrol noktalarının ve Rus askerlerinin yaşadığı binaların yıkımına başlandı. Bölgeyi tahliye etmeye hazırlanan Rus barış gücü askerleri, geçici olarak yeni koridora taşınacak. Azerbaycan tarafı Laçın şehrinin dışından geçen ve KarabağErmenistan ile bağlayan 32 kilometrelik yeni yolu kısa sürede tamamladı. Bununla Laçın şehri ve Laçın iline bağlı Zabuh ve Sus köyleri Azerbaycan'ın denetimine girecek. - BAKÜ

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Kaynak: İHA

Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Laçın koridorunda Rus barış güçlerinin kontrol noktaları kaldırılıyor - Son Dakika
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