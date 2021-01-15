LACTONE BEAUTY 2021 IŞILTILI MAKYAJ SERİSİ

Lactone Beauty, yeni yıla yeni bir yatırımla, özellikle renkli kozmetiği seven kadınlar için bir sürprizle başladı. 2021 ışıltılı makyaj serisini müşterilerinin beğenisine sundu. 2021 makyaj trend'lerin de gözler ön plana çıkıyor. Işıltılı farlar, renkli eyeliner dikkat çekiyor. Ciltler ise sade, ipeksi ve ışıltılı... Renkler arasında bakır, nüde, pembe tonları, kızıllıklar ve 80'lerin makyaj tarzının yansımaları, lila, canlı turuncular yer alıyor. Pembenin farklı tonlarındaki göz farları kullanılırken, dudaklar oldukça iddialı. Koyu bordo hatta mora çalan ruj serileri ağırlıkta.