Ladik 2019 İzcilik Kampı Sona Erdi

Ladik ilçesinde düzenlenen Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) 2019 Mahalli ve Kulüp Kış Kampı, sona erdi.

Ladik ilçesinde düzenlenen Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) 2019 Mahalli ve Kulüp Kış Kampı, sona erdi.



TİF Ladik Temsilcisi Ahat Aygül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir hafta devam eden kampa federasyona bağlı 19 Mayıs İzcilik Kulübü, Yıldız Gençler Spor Kulübü, Mevlana Gençlik Spor Kulübü, Bafra Fatih Eğitim Kültür, Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Samsun TİF-MEB Kulübünden 130 izcinin katıldığını söyledi.



Kış kampının her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirileceğini belirten Aygül, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve doğa ve çevre bilincini aşılamak amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Mahalli ve Kulüp Kış Kampı'nı bundan sonra da sürdüreceğiz. Bir haftalık kamp boyunca kar etkinlikleri, yürüyüş, el becerileri, okçuluk, bilek güreşi ile Akdağ Kayak Merkezi'nden Ladik ilçe merkezine meşaleli yürüyüş yaptık. Birbirlerini tanımayan izcilerimiz arasında arkadaşlık kuruldu. İzcilerimiz, kamp süresince bilgi ve becerilerle dolu bir hafta geçirdi." ifadelerini kullandı.



Aygül, kamp süresince kendilerine destek veren Kaymakam Muhammet Çiftci ile yürüyüşe katılan İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Mustafa Akar, Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler, Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Fahri Kaygusuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Seven'e teşekkür etti.

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