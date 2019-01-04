Ladik Akdağ Kayak Merkezi Ziyaretçilerini Bekliyor
1 saat önce
Ladik Akdağ Kayak Merkezi Müdürü İsmail Kubilay, güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenleri kayak merkezine davet etti.
Ladik Akdağ Kayak Merkezi
Müdürü İsmail Kubilay, güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenleri kayak merkezine davet etti.
Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporunu sevenlerin Akdağ Kayak Merkezi'nde kendileri için uygun fırsatlar bulabileceklerini söyledi.
Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nin ziyaretçilerine verdiği hizmet ve imkanlar ile bölgede tercih edilen bir merkez haline geldiğini dile getiren Kubilay, "Kayak merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştı. Kış sporunu seven çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi, geçen hafta sonu ve yılbaşı tatilini geçirmek üzere kayak merkezimizi tercih etti. Kayak merkezimizde kayak ve kızak malzemeleri mevcuttur." dedi.
Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Kubilay, herkesi merkezlerine davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:31 Kaynak: AA
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