Son Dakika Haberleri: Ladik Akdağ Kayak Merkezi Ziyaretçilerini Bekliyor

Ladik Akdağ Kayak Merkezi Ziyaretçilerini Bekliyor

1 saat önce

Ladik Akdağ Kayak Merkezi Müdürü İsmail Kubilay, güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenleri kayak merkezine davet etti.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi Ziyaretçilerini Bekliyor, System.String[]
Ladik Akdağ Kayak Merkezi Müdürü İsmail Kubilay, güzel bir hafta sonu geçirmek isteyenleri kayak merkezine davet etti.

Kubilay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak sporunu sevenlerin Akdağ Kayak Merkezi'nde kendileri için uygun fırsatlar bulabileceklerini söyledi.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nin ziyaretçilerine verdiği hizmet ve imkanlar ile bölgede tercih edilen bir merkez haline geldiğini dile getiren Kubilay, "Kayak merkezindeki kar kalınlığının 40 santimetreye yaklaştı. Kış sporunu seven çevre il ve ilçelerden çok sayıda ziyaretçi, geçen hafta sonu ve yılbaşı tatilini geçirmek üzere kayak merkezimizi tercih etti. Kayak merkezimizde kayak ve kızak malzemeleri mevcuttur." dedi.

Ladik Akdağ Kayak Merkezi'ne ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadığına dikkati çeken Kubilay, herkesi merkezlerine davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:31 Kaynak: AA

Ladik, Kayak Merkezi, Akdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadaki Poşet Tepkilerine Bakan Kurum'dan Yorum: Tebessümle İzliyoruz Yasak Aşk Cinayetinin Kilit İsmi Konuştu: İlişkimiz Cinsel Boyuta Varmıştı

Hakan Şükür'ün Babası İçin FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapsi İstendi 11 Yıllık İşini Bırakan Adanalı Girişimci, Ürettiği Tatlıyla Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:34:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ladik Akdağ Kayak Merkezi Ziyaretçilerini Bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]