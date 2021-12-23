Ladik Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi yenilendi - Son Dakika

Ladik Atatürk İlçe Halk Kütüphanesi'nde başlatılan tadilat çalışmaları tamamlandı.

Kütüphane sorumlusu Veysel Kırbıyık, vatandaşların kütüphane hizmetlerinden daha verimli yararlanabilmeleri için kütüphane hizmet binası ve değişik bölümlerinde tadilat ve düzenleme yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemlerini tamamlayıp kütüphaneyi en kısa sürede hizmete açacaklarını belirten Kırbıyık, "Ancak vatandaşlarımızın kitap, okuma ve bilgisayar gibi kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmesi için koronavirüs tedbir ve kurallarına uymaları bunun için de HES kodu almaları, maskelerini takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor." dedi.

Kütüphanede 27 bin 289 kitap ve 8 bilgisayar ile vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade eden Kırbıyık, 3 bin 514 kayıtlı üyelerinin olduğunu kaydetti.