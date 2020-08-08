Ladik Belediyesi, siyez buğdayından yapılan ürünleri tanıttı - Son Dakika

Ladik Belediyesince, "Topraktan Sofraya" sloganıyla siyez buğdayından yapılan ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Belediye olarak tarıma ve yerli üretime katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Siyez unundan yapılan ürünleri belediye meclis üyeleri ve personel ile tattıklarını anlatan Özel, "Aşağıgölyazı Mahallesi'nde bulunan 8,5 dönümlük yere siyez buğdayı ektik. Hasatta 1,5 ton ürün aldık. Siyez buğdayının tanıtımı amacıyla unundan yapılan ekmek, tatlı ve pastasını belediye meclis üyeleri ve personelimizle tattık. Harika lezzeti vardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Özel, siyez buğdayı ve ürünlerinin tanıtımına devam edeceklerini kaydetti.