Ladik Bungalov Evleri'nde çevre düzenleme çalışmaları

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, "Bungalov Evlerde" yapılan çevre düzenleme çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm yönünden Ladik ilçesine önemli katı sağlayacak Bungalov Evleri'nin tüm çalışmalarının tamamlanarak 2020 yılı başlarında hizmete açılacağını söyledi.

Ladik ilçesinin doğasına uygun olarak yapılan Bungalov Evleri'nin beton yapılardan uzak, doğa ile iç içe bir dinlenme alanı olacağını ifade eden Özel, "Belediyemiz Bungalov Evleri konum itibariyle de önemli yere sahip, göl manzaralı oluşu dolayısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gürültüden uzak, doğa ile iç içe olan Bungalov Evleri, gerek yerli, gerek yabancı turistler yanında Ladikli vatandaşlarımıza da hizmet verecek. İş yorgunluğunu burada atma fırsatı bulacaklar." dedi.