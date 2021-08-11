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Ladik Çerkes Derneği Başkanı Yaman kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

Ladik Çerkes Derneği Başkanı Yaman kazada hayatını kaybetti

11.08.2021 16:47
Ladik Çerkes Derneği Başkanı Yaman kazada hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ladik Çerkes Derneği Başkanı Tuncay Yaman hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ladik Çerkes Derneği Başkanı Tuncay Yaman hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Ladik ilçesi Yalova karayolu SASKİ önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bostancı idaresindeki 60 AAV 111 plakalı otomobil, Tuncay Yaman yönetimindeki 34 VL 5322 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tuncay Yaman (42) hayatını kaybederken, eşi Şeydanur Yaman (32) ile diğer araç sürücüsü İbrahim Bostancı (44) Pınar Demiröz (34) ve Hakan Bostancı (4) yaralandı. Yaralılar, Ladik Devlet Hastanesi, Havza Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybederken Tuncay Yaman'ın Ladik Cerkes Derneği Başkanı olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Ladik Çerkes Derneği Başkanı Yaman kazada hayatını kaybetti

Bostancı, Otomobil, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ladik Çerkes Derneği Başkanı Yaman kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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