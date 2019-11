'Ladik Depremi'nin 76. yıl dönümde afet farkındalığı

-Vali Kaymak: "Alçıpanlarına bakılarak ev alınıyor"

SAMSUN - 'Ladik Depremi'nin 76. yıl dönümü vesilesiyle kurulan etkinlik alanında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Alçıpanlara bakılarak ev alınıyor. Taşıyıcı kolonlarından daha çok dış güzelliğine bakılıyor. Bina alırken ve yaparken mevzuata uymamız gerekiyor" dedi.

26 Kasım 1943 tarihinde Samsun'un Ladik ilçesinde 7.2 büyüklüğünde çok yıkıcı bir deprem oldu. Büyük kayıpların olduğu bu depremde, binaların yüzde 75'i, kamu binaları ve tarihi binalar tamamen yıkıldı. Deprem sonrası yangınlar çıktı ve ilave hasarlar meydana geldi, 2 bin 300'e yakın insan hayatını kaybetti, 5 bin kişi yaralandı. Bu depremin yıl dönümü vesilesiyle Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi.



"Alçıpanlarına bakılarak bina alınıyor"

Etkinlikte konuşan Vali Osman Kaymak, "Hep şunu söylüyoruz: Depremler her an olabilir. Biraz önce aldığımız habere göre Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Buradan bütün kardeş Arnavutluk halkına geçmiş olsun diyorum. İnşallah fazla can kaybı olmaz. Türkiye toprakları deprem bölgesi. Her an deprem olabilir. Vatandaşları bu yönüyle uyarıyoruz. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bina yapılırken jeolojik etütlerin çok iyi yapılması lazım. Binaların dışındaki alçıpanlarına bakılarak bina alınıyor. Taşıyıcı kolonlarından daha çok dış güzelliğine bakılıyor. Satın alacağımız binalara bu anlamda bu gözle bakmamız lazım ve evlerimizi de o yönde yapmamız lazım" şeklinde konuştu.



"AFAD Müdürlüğümüz bölgenin en etkili kurumlarından"

Deprem bilincinin uyanması ve aşılanması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Vali Kaymak, "Biliyorsunuz 1943'te Ladik'te büyük bir deprem olmuştu. Bugün onun yıl dönümü. Biz de bu vesile ile hem ölmüşlerimizi anmak hem de deprem farkındalığı oluşturmak için bir etkinlik düzenledik. Burada bugün AFAD Müdürlüğü Sağlık Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilinçlendirmek için stantlar açıldı. Deprem simülasyon tırı, Kızılay araçları, yemek tırları ve İtfaiye Müdürlüğümüzün kurtarma ekipmanlarını gösteriyoruz ve çocuklarımız okullarından gelerek simülasyon aracında deprem anında nasıl davranacaklarını öğreniyor. İçişleri Bakanlığı bu seneyi Afetlere Hazırlık Yılı ilan etti ve bu ay da deprem sigortasına bilinç ve farkındalığı artırma ayı o anlamda da vatandaşlarımızı broşürlerimiz ile bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Deprem öldürmez, bina öldürür. Bunun bilincini vatandaşlarımıza verebiliriz inşallah. Japonya gibi ülkelerde de büyük depremler oluyor ancak insanlar hayatını sürdürüyorlar ve biz de inşallah onları yakalamak üzereyiz. İnşallah onları yakalamak üzereyiz çok ciddi hazırlıklarımız var yönetmeliklerimiz çok iyi değişti sadece vatandaşlarımızın ve bütün kurumlarımızın bu mevzuata uyarak dikkatli bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Bina alırken ve yaparken bu durumlara uymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Afet anında olaylar koordinasyon tırından yönetilecek

AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı, "Ladik'te 26 Kasım 1943 tarihinde 7.2 büyüklüğünde çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Bu deprem sonucunda çok sayıda vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Samsun Valiliği başkanlığında bir farkındalık oluşturmak için bugün bir dizi etkinlik düzenlendi. Bildiğiniz gibi 2019 yılı Afete Hazırlık Yılı ilan edilmişti. Bu kapsamda da bugün Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler düzenliyoruz. Deprem simülasyon tırımız ve şu anda içerisinde bulunduğumuz afet koordinasyon tırımız burada. Herhangi bir afet durumunda her türlü haberleşmenin kapandığı zamanlarda bu koordinasyon tırımızda afeti Valimiz başkanlığında yöneteceğiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ve akşam 16.00'ye kadar devam edecek etkinlikler kapsamında vatandaşlara, simülasyon eğitimi, deprem eğitimi verilerek AFAD, Kızılay, UMKE, İtfaiye Müdürlüklerince getirilen araç ve ekipmanlar tanıtılıyor.