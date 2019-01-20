Ladik Gölü Beyaz Örtüyle Kaplandı
1 saat önce
SAMSUN'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Göl'ü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
SAMSUN'un Ladik
ilçesinde yer alan Ladik Göl'ü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.
Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Göl çevresinde muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve yer yer buz tuttuğu gözlenen göl, doğa tutkunlarının ilgini çekiyor.
870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü, 8 kilometre uzunluğu ile birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Turna balığı ve tatlı su levreği ile ünlü gölde, yüzen adalar ilgi görüyor. Su seviyesi 70 santimetreye kadar düşen gölde, kar yağışı ve yağmurların etkisiyle su seviyesi de yükseldi.
- Samsun
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:51 Kaynak: DHA
Su Zannedip Tuz Ruhu İçen Genç Kız, 2 Yılda 35 Kiloya Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisine Evlenmek İstediğini Söyleyen Doktora Kız İstedi