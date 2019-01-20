Son Dakika Haberleri: Ladik Gölü Beyaz Örtüyle Kaplandı

Ladik Gölü Beyaz Örtüyle Kaplandı

1 saat önce

SAMSUN'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Göl'ü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Ladik Gölü Beyaz Örtüyle Kaplandı, System.String[]
SAMSUN'un Ladik ilçesinde yer alan Ladik Göl'ü, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Ladik ilçesinde yer alan Ladik Gölü, karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Göl çevresinde muhteşem doğanın kar ile uyumu ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve yer yer buz tuttuğu gözlenen göl, doğa tutkunlarının ilgini çekiyor.  

870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü,  8 kilometre uzunluğu ile birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapıyor. Turna balığı ve tatlı su levreği ile ünlü gölde, yüzen adalar ilgi görüyor. Su seviyesi 70 santimetreye kadar düşen gölde, kar yağışı ve yağmurların etkisiyle su seviyesi de yükseldi.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:51 Kaynak: DHA

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