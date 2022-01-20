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Ladik Gölü buz tuttu - Son Dakika

Ladik Gölü buz tuttu

20.01.2022 09:37

Ladik Gölü buz tuttu 870 hektarlık gölün yüzeyi buz tuttu, doyumsuz manzara ortaya çıktı Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü, eksilere düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

Ladik Gölü buz tuttu

870 hektarlık gölün yüzeyi buz tuttu, doyumsuz manzara ortaya çıktı

SAMSUN - Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü, eksilere düşen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

Ladik'te etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle, doğal SİT alanı olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ladik Gölü dondu. 870 hektarlık alana sahip Ladik Gölü'nün yüzeyi buz kesti. Gölün buz tutması çevredeki kuş türleri ve diğer hayvanları da olumsuz etkiledi. Göl üzerinde buzun yer yer 5 santimetre kalığında olmasıyla beraber seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı.

Ladikli eğitimci ve araştırmacı Hadi Ergül, "Samsun'un Ladik ilçesi kendi güzelliklerinin bir kısmını gölden, bir kısmını eteğinde bulunduğu Akdağ'dan alır. Ladik soğukla iç içe olan, kışları sert ve yağışlı geçen bir bölgemizdir. Özellikle aralık ayından nisanın başlarına kadar kar yağar. Soğuk olur. Göl de donar. Şu anda bulunduğumuz yerde sıcaklık eksi 6 derecedir. Göl donmuş vaziyettedir. Hayat devam ediyor. Ladik Gölü gezilecek, görülecek bir durumdadır. Kış buz tutan Ladik Gölümüz eğlence için, zevk için gelenlere saha alanı olarak kullanılabilmektedir. Bu buzların güzelliği ve özelliği üzerinde yürüyen tilkilerin izlerinden anlaşılırmış. 'Eğer tilki oradan yürümüş geçmişse oradan tır bile geçebilir' derler. Ladik Gölü'nün bu güzelliklerinin yanı sıra ilçeye turizm olarak katkısı bulunuyor. Bunların daha derli toplu değerlendirmesi ve korunması gerekmektedir" dedi.

Ladik Gölü buz tuttu
Ladik Gölü buz tuttu
Ladik Gölü buz tuttu

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Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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