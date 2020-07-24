Ladik Gölü kuş gözlem kulesi tamamlandı - Son Dakika

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, yapımı tamamlanan Ladik Gölü'ndeki kuş gözlem kulesinin ilçe turizminin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Özel, yaptığı açıklamada, mavi ile yeşilin buluştuğu muhteşem manzara eşliğinde yüzen adacıkları ve kuş türleriyle ilgi çeken Ladik Gölü'nün kuş gözlem kulesiyle misafirlerini ağırlayacağını söyledi.

Gözlem kulesinin ilçe turizminin gelişmesinde önemli katkı sağlayacağını dile getiren Özel, "Doğal güzelliği ve insanı dinlendiren temiz havası ile ilçemizin önemli bir mesire yeri olan gölümüzde Ladik Belediyesi, kuş gözlem kulesi ve kafesi halkımıza hem görsel ziyafeti yaşatacak hem de ilçe turizmine hizmet edecek." dedi.

Özel, yakın zamanda tüm sosyal tesislerini hizmete sokacak Ladik Belediyesinin düğün salonu, Ambarköy, Kuledibi ve yöresel ürünler pazarındaki çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti.