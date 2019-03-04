Ladik Gölü'nün Etrafına Bungalov Evler Yapılacak

Ladik Gölü'nün etrafına bungalov evler ile restoran yapılacak.

Ladik Gölü'nün etrafına bungalov evler ile restoran yapılacak.



Ladik Belediyesi ile Semitaş Emprenye ve Sanayi Tesisleri AŞ arasında protokol Belediye Başkanı Selim Özbalcı'nın makamında imzalandı.



Özbalcı, yaptığı açıklamada, yüklenici firmanın 989 bin lira bedelle, 10 adet bungalov evi ve bir adet kır restoranını en kısa sürede tamamlayarak yaza yetiştireceğini belirtti.



Projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından onaylandığını ve çalışmalara hemen başladıklarını ifade eden Özbalcı, şunları kaydetti:



"Bugün çok şükür projezemizi imzalanan protokolle hayata geçirdik. Bu önemli proje ile ilçemize günübirlik ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin Ladik Gölü ve çevresinde keyifli vakit geçirebilecekleri alan oluşturmayı ve turistlerin ilçemizde konaklamalarını amaçladık. Ladik'in turizm merkezlerinden birisi olan Ladik Gölü'nün tanınırlığını arttırmak için hazırlanan proje ile birlikte, Ladik Gölü'ne gelen ziyaretçiler hem bölge mahallelerinde bulunan insanların hem de ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu projemiz seyir halindeki vatandaşların da kısa süreli vakit geçirme, yeme, içme gibi ihtiyaçlarına da hitap edecektir. Emeği geçen personelime de çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı

Emekliye Yüzde 4 Ek Ödeme

Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

Dördüncü Kattan Atlayan Kız Arkadaşına "Ölme" Diye Yalvardı