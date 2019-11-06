Son Dakika Haberleri: Ladik HEM'de KPSS kursu kayıtları başladı
Son Dakika Güncel Ladik HEM'de KPSS kursu kayıtları başladı

Ladik HEM'de KPSS kursu kayıtları başladı

6 saat önce

Ladik Halk Eğitimi Merkezince (HEM) açılması planlanan KPSS kursu için kayıtların başladığı bildirildi.

Ladik HEM'de KPSS kursu kayıtları başladı, System.String[]

Ladik Halk Eğitimi Merkezince (HEM) açılması planlanan KPSS kursu için kayıtların başladığı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, KPSS kursunun 11 Kasım'da başlamasının kararlaştırıldığını, kursa katılmak isteyenlerin merkezlerine gelerek başvuruda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Kurs için kursiyerlerden ücret talep edilmeyeceğine dikkati çeken Ayyıldız, "Kurslarımız hafta içi 5 gün saat 17.00'den sonra başlamak üzere dörder saat olacak. Tarih, coğrafya, matematik ve Türkçe dersleri verilecek. Ayrıca test usulü deneme sınavları yapılacak." dedi.

Ayyıldız, kursların açılmasında en büyük desteği Kaymakam Sedat Sezik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'dan aldığını dile getirerek, kursun 2020 Mayıs ayına kadar devam edeceğini kaydetti.

Ladik, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:44 Kaynak: AA
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