Ladik HEM'den çocuk gelişimi ve eğitimi kursu

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi kursu açıldı.

Kurs eğitmeni olarak Şeyma Çavuş'un görevlendirildiğini belirten Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, 2,5 ay süreli kursa 12 kadın kursiyerin katıldığını söyledi.

Ayyıldız, "Kursta Psikolog Yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun 'Geliştiren Anne Baba' adlı kitabını kursiyerlerimizle birlikte okuduk inceleyip değerlendirmesini bir rapor halinde hazırladık. Raporumuzu Prof. Dr. Cüceoğlu'na göndereceğiz. Amacımız kursiyerlerimizin kurs sonunda görev almaları halinde daha kaliteli hizmet yapmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini belirten Ayyıldız, sertifika alanların kreş ve gündüz bakım evlerinde çalışabileceklerini kaydetti.

Prof. Dr. Cüceoğlu'nun kursa katılan 12 kursiyere kitabını imzalı olarak hediye ettiği öğrenildi.