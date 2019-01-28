Ladik Hem'den El Sanatları Kursları
1 saat önce
Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Ladik Halk Eğitimi Merkezi
(HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.
Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi olarak gençleri eğitip öğretmek ve meslek sahibi yapmayı amaçladıklarını söyledi.
Halk eğitimi merkezlerinde 7'den 77'ye herkese hitap eden kurslar bulunduğuna işaret eden Ayyıldız, "Ladik Halk Eğitimi Merkezi olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılmasına, eğitim öğretim yanında meslek edinmeye yönelik kursların açılmasına da önem veriyoruz. Yeter ki vatandaşlarımızdan talep gelsin. Hangi kursu talep ederlerse o kursu açarız." dedi.
Ninelerinin, dedelerinin zamanında yapılan bazı el sanatlarının günümüzde unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Ayyıldız, "Unutulmaya yüz tutan bu el sanatlarını tekrar canlandıralım istiyoruz. Elbette bu kurslarla ilgili vatandaşlarımızın talebine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Ayyıldız, Kaymakam Muhammet Çiftci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'ya kendilerine verdikleri destekten ötürü de teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:47 Kaynak: AA
Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak
Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın
CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek
"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı