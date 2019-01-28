Son Dakika Haberleri: Ladik Hem'den El Sanatları Kursları

Ladik Hem'den El Sanatları Kursları

1 saat önce

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

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Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü Nevzat Ayyıldız, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi olarak gençleri eğitip öğretmek ve meslek sahibi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Halk eğitimi merkezlerinde 7'den 77'ye herkese hitap eden kurslar bulunduğuna işaret eden Ayyıldız, "Ladik Halk Eğitimi Merkezi olarak unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılmasına, eğitim öğretim yanında meslek edinmeye yönelik kursların açılmasına da önem veriyoruz. Yeter ki vatandaşlarımızdan talep gelsin. Hangi kursu talep ederlerse o kursu açarız." dedi.

Ninelerinin, dedelerinin zamanında yapılan bazı el sanatlarının günümüzde unutulmaya yüz tuttuğunu dile getiren Ayyıldız, "Unutulmaya yüz tutan bu el sanatlarını tekrar canlandıralım istiyoruz. Elbette bu kurslarla ilgili vatandaşlarımızın talebine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Ayyıldız, Kaymakam Muhammet Çiftci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'ya kendilerine verdikleri destekten ötürü de teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:47 Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Ladik, Güncel
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