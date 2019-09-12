Son Dakika Haberleri: Ladik HEM'den kalorifer ateşçiliği kursu
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Ladik HEM'den kalorifer ateşçiliği kursu

1 saat önce

Ladik Halk Eğitimi Merkezince (HEM) katı ve sıvı yakıt kalorifer ateşçiliği kursu açılacağı bildirildi.

Ladik HEM'den kalorifer ateşçiliği kursu, System.String[]

Ladik Halk Eğitimi Merkezince (HEM) katı ve sıvı yakıt kalorifer ateşçiliği kursu açılacağı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, AA muhabirine, kalorifer ateşçiliği kursunun meslek sahibi olmak isteyenler için bir fırsat olduğunu söyledi.

Kursa katılmak isteyenlerin 16 Eylül'e kadar Halk Eğitimi Merkezine başvuruda bulunması gerektiğini belirten Ayyıldız, kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini vurguladı.

Ayyıldız, "Kursumuz önümüzdeki hafta içinde saat 17.00'den sonra olacak 3 hafta sürecek. Kurs, İlçe Jandarma Komutanlığında açılacak. Kurs sonunda katılanlara sertifika verilecek." dedi.

Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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