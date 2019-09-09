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Ladik HEM'den ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları

9 dakika önce

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce üniversite sınavlarına hazırlanacaklar için destekleme ve yetiştirme kursları açılacağı bildirildi.

Ladik HEM'den ücretsiz destekleme ve yetiştirme kursları, System.String[]

Ladik Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce üniversite sınavlarına hazırlanacaklar için destekleme ve yetiştirme kursları açılacağı bildirildi.

Ladik HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, destekleme ve yetiştirme kurslarına katılmak isteyen lise ve dengi okul mezunlarının 9 - 13 Eylül tarihleri arasında Ladik HEM Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerektiğini söyledi.

Kursa katılacaklardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirten Ayyıldız, "Lise ve lise dengi okul mezunlarımıza yönelik destekleme ve yetiştirme kursumuzu 30 Eylül'de başlatacağız. Üniversiteye hazırlanmaya yönelik hafta içi açık olacak kurslarımız ile ilgili kursiyerlerden ücret talep edilmeyecek." dedi.

Destekleme ve yetiştirme kurslarının (DYK) önemine dikkat çeken Ayyıldız, şöyle devam etti:

"2018-2019 eğitim öğretim döneminde Müdürlüğümüzce açılan destekleme ve yetiştirme kursumuza katılan lise ve lise dengi okul mezunu 23 gencimizden 20'si üniversiteye yerleşmiştir. HEM Müdürlüğü olarak eğitmenlerimizle birlikte daha fazla gencimizin açtığımız kurslarımızdan faydalanmasını ve istedikleri bölümlere yerleşmesini istiyoruz."

Ayyıldız, kursların açılmasına destek veren Ladik Kaymakamı Harun Arslanargun ve Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı'ya da teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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