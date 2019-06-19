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Ladik HEM yıl sonu sergisi

1 saat önce

Ladik Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

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Ladik Halk Eğitim Merkezinde (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.
HEM Müdürü Nevzat Ayyıldız, merkezin bahçesinde düzenlenen serginin açılışında, her yaştaki kursiyerlere yönelik ilgi, yetenek ve beklentiler kapsamında mesleki, teknik, sosyal ve kültürel amaçlı kurslar düzenlediklerini söyledi.
Hayat boyu öğrenmede halk eğitim merkezlerinin beşikten mezara kadar eğitim ilkesiyle tüm vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Ayyıldız, "Ladik Halk Eğitimi Merkezi olarak hem bünyemizde ve hem de işbirliği protokolü kapsamında farklı branşta 172 kurs açtık. Bu kurslarımıza bin 569 kadın, 900 erkek olmak üzere toplam 2 bin 469 kursiyer katılmıştır." dedi.
Konuşmaların ardından kursiyer öğrenciler tarafından hazırlanan defile ile halk oyunları gösterisi sunuldu, kursları başarıyla tamamlayanlara sertifikaları verildi.
Daha sonra açılışı yapılan sergi, katılımcılar tarafından gezildi.
Açılışa Kaymakam Vekili Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Belediye Başkan Yardımcısı Celal Tuzcu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.
Sergi, 3 gün boyunca gezilebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:09 Kaynak: AA
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