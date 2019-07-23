Ladik hububat hasadı başladı
1 saat önce
Ladik Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Dursun Dal, merkez ve bağlı mahallelerinde buğday hasadının başladığını bildirdi.
Ladik Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:36 Kaynak: AA
Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Dursun Dal, merkez ve bağlı mahallelerinde buğday hasadının başladığını bildirdi.
İlçede yaklaşık 100 bin dekar alanda buğday tarımı yapıldığını belirten Dal, buğday hasadının hava şartlarının elvermesi halinde ağustosun ikinci haftası içinde tamamlanacağını söyledi.
İlçedeki yağışın buğday ekili arazileri olumlu yönde etkilendiğini belirten Dal, "İlçemizde yaklaşık 100 bin dekar arazide buğday tarımı yapılıyor. İlçe geneli yağışlı bir sezon geçirdik. Zaman zaman buğday ekili arazileri gezdik. Çiftçilerimizle yüz yüze görüşmelerimiz oldu. Herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Geçen yıllara göre inşallah saman ve buğdaydan olumlu sonuç alacağız." dedi.
Dal, tane kaybı kontrolü ve hasadın mümkün olduğu kadar alt kısımdan yapılması gerektiğini kaydetti.
Hasat ücreti olarak dekar başı 30 lira alındığı öğrenildi.
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