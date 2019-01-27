Son Dakika Haberleri: Ladik'in İlçe Olma İsteği

Ladik'in İlçe Olma İsteği

1 saat önce

Sarayönü ilçesine bağlı Ladik mahallesinde bir araya gelen vatandaşlar, Ladik'in ilçe olması taleplerini dile getirdiler.

Ladik'in İlçe Olma İsteği, System.String[]
Sarayönü ilçesine bağlı Ladik mahallesinde bir araya gelen vatandaşlar, Ladik'in ilçe olması taleplerini dile getirdiler.

Ladik Gençlik Hareketi üyesi çok sayıda Ladikli vatandaş, mahalle meydanında bir araya geldi. Ladik'in ilçe olması isteklerini dile getiren gruptakiler, sloganlar attı.

Ladik Gençlik Hareketi Lideri Ali Söğüt, grup adına yaptığı açıklamada, Ladik Mahallesi'nin yeterli hizmet alamamasından dolayı ilçe olmayı istediklerini söyledi.

Ladik mahallesinin her zaman bölgenin en canlı yerleşim yeri olduğunu belirten Söğüt, "1960 yılında Belediye statüsünü kazanması ile birlikte hızlı bir gelişme göstermiş, birçok hizmet yerinde görülerek yapılmıştır. 2012 yılında çıkan Büyükşehir Kanunu ile birlikte Ladik, belediye statüsünü kaybederek mahalle olmuştur." dedi.


Söğüt, Ladik'in Konya'daki 9 ilçeden daha fazla nüfusa sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük bir yerleşim alanı olması nedeniyle arzu edilen hizmetler alınamamakta olup, gerekli hizmetlerde de aksamalar meydana gelmektedir. Ladik olarak bizler kendi sorunlarımızı kendimizin çözmesini istiyoruz. Bu nedenle burada toplanmış bulunmaktayız. Ladik Mahallesi her seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği vermiştir. Reis-i Cumhur'umuzun başlattığı kutlu davada 16 yıldır Ladik halkı desteğini hiç eksik etmemiş ve her seçimde Türkiye'de Konya'da verilen desteğin çok üzerinde, yüzde 90 oranlarında destek vermiştir. Bizlerin Ladik'in ilçe olmasından başkaca bir talebi yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Ekonomi
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