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Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti

05.01.2022 11:53
Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ladik ilçesinde Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ladik ilçesinde Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti.

Dağlı, Ladik Belediyesince restorasyonu tamamlanan tarihi şeker pancarı depolarında hizmet vermeye başlayan Yöresel Ürünler Pazarı'nda esnaflarla bir araya geldi.

Pazarda satış yapan Ladik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınları da ziyaret eden Dağlı, buradaki esnaftan alışveriş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Dağlı, tarihi dokusu korunarak oluşturulan yeni konseptiyle, kavuştuğu estetik ortamında misafirlerine keyifli bir alışveriş imkanı sunan Yöresel Ürünler Pazarı'nı çok beğendiğini belirtti.

Vali Dağlı, "Ladik ilçemizde kadın emeğinin değerlendirilmesiyle kadınların ekonomiye katılımlarının ve istihdamlarının artırılmasına katkı sağlayan kooperatifin mükemmel bir ivme yakaladı. Kadınların bu konuda göstermiş oldukları cesaret ve gayret takdire şayan. Ladik'in geleneksel ve yöresel ürünlerini ülkemiz genelinde tanıtma ve pazarlama fırsatı sağlaması açısından kooperatif çalışmaları çok önemli. Ürettikleri ürünün piyasada hak ettiği değeri alması için kadın girişimcilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinde Dağlı'ya Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de eşlik etti.

Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti
Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti

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Nurhan Yapıcı Özel, Zülkif Dağlı, alışveriş, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Samsun Valisi Dağlı Ladik'te Yöresel Ürünler Pazarı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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