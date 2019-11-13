Son Dakika Haberleri: Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası
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Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası

7 saat önce

Ladik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası, System.String[]

Ladik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

İki grupta 10 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Ladik Belediyesi, Ladik Emniyet'i 5-1 mağlup ederek birinci oldu.

Maçın ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Maçı Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican ile vatandaşlar izledi.

Futbol, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:20 Kaynak: AA
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