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Ladik Kaymakamlığı Halı Saha Futbol Turnuvası
7 saat önce
Ladik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Ladik Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.
İki grupta 10 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Ladik Belediyesi, Ladik Emniyet'i 5-1 mağlup ederek birinci oldu.
Maçın ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Maçı Kaymakam Sedat Sezik, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican ile vatandaşlar izledi.
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