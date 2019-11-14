Ladik Kaymakamlığı, Halk Günü Toplantısı gerçekleştirdi

Ladik Kaymakamlığınca Çamlıköy, Budakdere ve Kirazpınar mahallelerinde halk günü toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Sezik, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Kapı ve telefonlarının tüm vatandaşlara 24 saat açık olduğunu vurgulayan Sezik, "Çeşitli problemleri en hızlı ve etkin bir şekilde tespit etmek, daha kapsamlı çözüme kavuşturmak amacıyla vatandaşlarımızla halk gününde bir araya geldik. Toplantılarla sorunların daha kapsamlı tespit edileceğine, etkin ve hedefini bulan çözümlere ulaşılacağına inanıyorum. Halk gününün bundan böyle ilçe merkezimizde ve bağlı mahallelerimizde düzenlenmesine devam edeceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel de vatandaşların sorunlarına çare olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Halkımızla iç içe olmayı, onların sıkıntılarını dinlemeyi ve çözüm üretmeyi ilke edindik. Sayın Kaymakamımız ile de vatandaşların problemlerini kendilerinden dinleyerek, sorunlarına çözüm üretmek adına mahallelerimizi ziyaret ettik." diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şahin Örnek, Belediye Fen İşleri Müdürü İsmail Kubilay da katıldı.