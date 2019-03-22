Son Dakika Haberleri: Ladik Müftülüğü İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı

Ladik Müftülüğü İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı

31 dakika önce

Ladik Müftülüğünce din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ladik Müftülüğü İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Ladik Müftülüğünce din görevlilerine yönelik istişare ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Çekin başkanlığında Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Müftülüğü uzman vaizi Hacı Mehmet Akdoğan, Ladik Müftülüğü uzman vaizi Fatih Çakır, cami ve mescitlerdeki din görevlileri ve müftülük personeli katıldı.

Kur'an tilavetinin ardından konuşan Müftü Çekin, İslam'ın doğru anlaşılması, yaşanması ve insanlığın ufkunun İslam'ın ilkeleriyle aydınlatılmasında din görevlilerine önemli görevler düştüğünü söyledi.

Vatandaşlara yönelik dini sohbetler düzenlenmesini isteyen Çekin, çocuklara cami alışkanlığı kazandırılması ve hasta ziyaretlerinde bulunmanın önemine değindi.

Toplantı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Ladik Kaymakamlığından gelen talimat ile duyurular hakkında bilgilendirilme yapılması ve sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:50 Kaynak: AA

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