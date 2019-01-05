Ladik'te 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

Ladik İlçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ladik İlçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Ladik Fen Lisesinde düzenlenen çalıştayın açılışında, yapılacak çalışma ve süreç hakkındaki konuşması yaptı.



Çalıştayda, oluşturulan komisyonlar tarafından erken çocukluk temel eğitim özel öğretimi, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, orta, fen ve sosyal bilimler özel öğretim, veriye dayalı yönetim insan kaynaklarının geliştirilmesi, imam hatip ortaokulu ve liseleri, ölçme ve değerlendirme dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, mesleki ve teknik eğitim hayat boyu öğrenme özel öğretim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık özel eğitim özel yetenek, okul gelişim modeli okulların finansmanı ve yabancı dil eğitimi konularındaki sorun ve çözüm öneri ve çalışmaları görüşüldü.



Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Akkuş, Ladik Milli Eğitim Şube Müdürleri Turan Demir ve Murat Güven, maarif müfettişi Sami Maden, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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