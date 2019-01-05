Son Dakika Haberleri: Ladik'te 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

Ladik'te 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı

53 dakika önce

Ladik İlçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

Ladik'te 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, System.String[]
Ladik İlçesinde 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, Ladik Fen Lisesinde düzenlenen çalıştayın açılışında, yapılacak çalışma ve süreç hakkındaki konuşması yaptı.

Çalıştayda, oluşturulan komisyonlar tarafından erken çocukluk temel eğitim özel öğretimi, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri, orta, fen ve sosyal bilimler özel öğretim, veriye dayalı yönetim insan kaynaklarının geliştirilmesi, imam hatip ortaokulu ve liseleri, ölçme ve değerlendirme dijital içerik ve beceri destekli dönüşüm, mesleki ve teknik eğitim hayat boyu öğrenme özel öğretim, rehberlik ve psikolojik danışmanlık özel eğitim özel yetenek, okul gelişim modeli okulların finansmanı ve yabancı dil eğitimi konularındaki sorun ve çözüm öneri ve çalışmaları görüşüldü.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Fatih Akkuş, Ladik Milli Eğitim Şube Müdürleri Turan Demir ve Murat Güven, maarif müfettişi Sami Maden, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:04 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 17:57:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ladik'te 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]