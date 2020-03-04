Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret - Son Dakika

Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret

6 saat önce

AK Parti Ladik İlçe Teşkilatı tarafından ilçedeki en yaşlı parti üyesi ziyaret edildi.

Ladik'te AK Parti İlçe Teşkilatından en yaşlı üyeye ziyaret, System.String[]

AK Parti Ladik İlçe Teşkilatı tarafından ilçedeki en yaşlı parti üyesi ziyaret edildi.

İlçe Koordinatörü Dr. Oktay İrşad Yanık, AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Aşağı Gölyazı Mahallesi'nde Emine Kılıç'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kılıç, "1914 doğumluyum. Beş çocuğum var. eşimden kalan emekli maaşı ile geçiniyorum. Ziyaretinizden çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kılıç, ziyaretine gelenlere teşekkür etti.

Emine Kılıç, AK Parti, Ladik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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