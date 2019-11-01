Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ilçede "Alo Çöp Taksi" uygulamasının başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Özel, yaklaşık 3 aydır sürdürdükleri uygulamadan vatandaşların memnun olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Uygulama kapsamında vatandaşlardan gelen ihbarların da değerlendirildiğini ifade eden Özel, ilçeyi temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir merkez haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Özel, "Yaklaşık 3 ay önce uygulamayı başlattık. İyi ki başlatmışız. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılan 'Alo Çöp Taksi' aracımız gün içerisinde cadde ve sokakları süratli bir şekilde dolaşarak biriken çöpleri topluyor. Yine vatandaşlardan gelen ihbarları da dikkate alıyor. Amacımız, ilçemizin temizliğini kısa sürede tamamlamaktır." dedi.