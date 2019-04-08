Ladik'te Arıcılara Bahar Bakımı Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arı yetiştiricilerine bahar bakımı uyarısında bulundu.

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, arı yetiştiricilerine bahar bakımı uyarısında bulundu.



Demir, arıcıların baharla birlikte kovandaki yiyecek durumu, ana arının varlığı, yumurta durumu, işçi arının miktarı, kovanda hastalık ve rutubet olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.



Arıcıları kovanlarının bakımını yaparken varroa parazitine karşı tedbirli olmaları konsunda da uyaran Demir, "Bunun için de besleme çalışmalarından önce varroa ile mücadele etmeli çünkü varroa paraziti hem ergin arıların ve hem de larvaların kanını emerek beslendiğinden, larva ve ergin arılara da zarar verir. Yine bal verimini azalttığı gibi yavru çürüklüğü hastalığına da neden olur. Varroa ile mücadele yapmayan arıcının kendisine zararı olduğu gibi çevresindeki arıcıların zararına da sebebiyet verir." diye konuştu.



Demir, arı kovanlarının bakımı ve beslenmesinde yağmacı arılara karşı tedbirli olunması gerektiğini de kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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