Son Dakika Haberleri: Ladik'te belediye vatandaşlara aşure dağıttı
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Ladik'te belediye vatandaşlara aşure dağıttı

38 dakika önce

Ladik Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ladik'te belediye vatandaşlara aşure dağıttı, System.String[]

Ladik Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ladik Belediyesi tarafından Avcı Sultan Mehmet Camisi önünde düzenlenen programa Kaymakam Harun Arslanargun, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile daire amirleri, sivil tolum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cami önünde kurulan stantlarda Arslanargun, Özel ve AK Parti İlçe Başkanı Recep Dirican, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Özel, "Aşure, birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan lezzetli bir tatlıdır. Bu, bizlere farklılıklarımızla beraber bir arada yaşama kültürünün lezzetini anımsatır. Rabbim bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten ve güzellikten ayırmasın." dedi.

Nurhan Yapıcı Özel, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:24 Kaynak: AA
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