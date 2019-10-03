Son Dakika Haberleri: Ladik'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
Son Dakika Güncel Haber

Ladik'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

40 dakika önce

Ladik Müftü Vekili Uzman Vaiz Fatih Çakır, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Kaymakam Harun Arslanargun'u makamında ziyaret etti.

Ladik'te

Ladik Müftü Vekili Uzman Vaiz Fatih Çakır, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla Kaymakam Harun Arslanargun'u makamında ziyaret etti.

Müftü Vekili Çakır, ziyaretinde Kaymakam Arslanargun'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslanargun, Çakır'a teşekkür ederek, Çakır ve tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Din görevlilerinin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çeken Kaymakam Arslanargun,,"Din görevlileri, insanları Allah'a davet eden, hak davanın davetçileri, güzel sözlü, dilli insanlardır. Din görevlileri, sadece günde beş vakit namaz kıldıran memurlar değil, toplumumuzun her alanında sizlerin hizmetinize ihtiyaç vardır. Çünkü sizler rehbersiniz, lidersiniz, öncüsünüz. Misyonunuz kutsaldır. Görevinizin idraki içinde olmanız temennisiyle, camiler ve din görevlileri haftanızı tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarette Çakır'a, Müftülük din görevlilerinden Ahmet Yılmaz ve Hasan Özöre eşlik etti.

Fatih Çakır, Müftü, Ladik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Albayrak enflasyonun tek hanelere gerilemesini değerlendirdi: Büyük bir aşamayı geride bıraktık
Benzin istasyonunda dehşet anları kamerada Kucağındaki bebekten bile utanmadı! 3 gün arayla suçüstü yakalandı Metrobüsten günlük 450 bin dolar gelir elde ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 12:19:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ladik'te "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]